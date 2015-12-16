全球气候：日韩煤炭发电计划照样推进，巴黎峰会沦为纸上谈兵

路透首尔/东京12月16日 - 巴黎全球气候协议签署不到一星期，日本和韩国却仍推动计划开启数座新设燃煤火力发电厂，令人怀疑他们承诺减排二氧化碳的诚意。

即使许多富国在寻求分阶段淡出使用煤炭，但日韩消耗的煤炭量却甚于以往，且计划未来10年内新增至少60座燃煤发电厂。

两国能源官员均表示，这些计划没有改变。

日本向来被批评为不够积极--该国从1990至2030年减排18%的目标，还不到欧洲减排目标的一半。日本能否实现此目标也受人质疑，因为这个目标有赖于核能，而在2011年福岛核灾之后，核能就如洪水猛兽。

而韩国虽然撤销四座燃煤电厂计划，以此做为其巴黎气候峰会承诺的一部分。但在2021年之前，韩国仍计划新建20座电厂。

日本未来10年内计划新建41座燃煤发电厂，而且进口煤炭的税率还优于燃烧较洁净的天然气。

韩国在7月时上调了发电用煤炭的进口税率，但此税率仍仅为天然气进口税的约三分之一而已。

根据韩国电力KEPCO 的数据估算，燃煤火力发电厂目前运转产能约为80%，天然气电厂为35-40%。KEPCO是韩国最大电力公用事业。

当被问及巴黎峰会协议是否可能导致韩国政府减少计划中的燃煤电厂数目，一位能源官员拒绝就此置评。但根据一位直接知悉内情的匿名官员称，在可见的未来中，计划并没有改变。

KEPCO则拒绝置评。

日本环境部也不愿评论，但一位要求匿名的官员说，巴黎气候协议不影响该部对燃煤电厂的评估。

日本最大的动力煤使用者电源开发(Electric Power Development Co Ltd) 表示，巴黎协议不会对其煤炭计划造成影响。

图表：全球温室气体排放落差reut.rs/1PVBfkj

全球二氧化碳排放reut.rs/1jDeZ0h