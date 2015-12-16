澳新汇市：澳新货币在美联储利率决定之前表现平静

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
所有关注点均聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)。市场广泛预期美联储会在周三宣布近10年来首次升息。
投资者将密切关注美联储声明及官员讲话，从中找寻美联储在首次升息后将以多快速度继续收紧政策的线索。
一位交易员预计澳元将先下跌50个跳动点左右，然后逆转上涨，上探0.7300水平。
新西兰元兑美元 小涨至0.6759，前一交易日曾触及七周高位。
新西兰元周二突破0.6800-0.6825之间的阻力位，但受到美元上涨打压而回落。
周三进行的两周一次的全球乳品价格拍卖活动显示，乳品价格连续第二次上涨，但涨幅不及市场预期，也给新西兰元带来压力。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 戴素萍/徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选