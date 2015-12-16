澳新汇市：澳新货币在美联储利率决定之前表现平静

所有关注点均聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)。市场广泛预期美联储会在周三宣布近10年来首次升息。

投资者将密切关注美联储声明及官员讲话，从中找寻美联储在首次升息后将以多快速度继续收紧政策的线索。

一位交易员预计澳元将先下跌50个跳动点左右，然后逆转上涨，上探0.7300水平。

新西兰元兑美元 小涨至0.6759，前一交易日曾触及七周高位。

新西兰元周二突破0.6800-0.6825之间的阻力位，但受到美元上涨打压而回落。

周三进行的两周一次的全球乳品价格拍卖活动显示，乳品价格连续第二次上涨，但涨幅不及市场预期，也给新西兰元带来压力。(完)

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