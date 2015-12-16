韩国金融市场：韩股在美联储决议出炉前劲扬，韩元亦走坚

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
盘中左右，外资卖超951亿韩元的韩股，料将是连续第11个交易日净卖超。
“虽然美联储若升息后，外资可能继续抛售韩股，但规模料不会明显增加。”韩国金融服务委员会在声明中称。
韩元兑美元 走坚，获益于空头回补和技术性调整。
0247 GMT，韩元报1,179.4，较周二收盘1,183.4上涨0.3%。
3月三年期公债期货 下滑0.06点报109.31。
0247GMT 上日收市价
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美元/韩元 1,179.4 1,183.4
日圆/韩元 9.6945/074 9.6433
韩国公债期货 * 109.31 109.37
韩国综合股价指数 1,968.39 1,932.97
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/杜明霞/孙茉莉; 审校 龚芳/徐文焰/张明钧)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选