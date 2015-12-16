更新版 1-香港热股：中石化早盘盘中大涨逾10%，因成品油暂缓降价利好业绩表现

(新增投行观点)

路透香港12月16日 - 亚洲最大炼油商--中国石化H股 周三早盘盘中一度大涨10.3%，触及4.82港元逾一周高位，因中国暂缓成品油降价，将利好本季业绩表现。

近日国际油价跌穿每桶40美元后持续下行，令中国国内成品油面临降价压力，然国家发改委周二晚间公布暂缓调整国内成品油价，刺激中石化股价大涨。

中石化H股早盘收升10.07%，报4.81港元，明显跑赢大市恒生指数 ，也是升幅最大蓝筹股；其A股 收升3.07%，报5.04元人民币，亦优于大市表现。

投行瑞银的报告称，如果原油价维持在目前水平，国内成品油价不变的情况下，估计中石化本季除息税前溢利将增加48-54亿元人民币，并有助抵销原油价下滑对上游业务造成损失23亿元。

与中石化同样受惠于炼油毛利增厚的中国石油 ，其H股盘中曾升近7%，早盘收升6.14%，报5.36港元；A股收升近2%，报8.53元。专注于上游业务的中海油 亦因下游产品价格持稳，股价涨逾4%，报8.24港元。

国家发改委周二晚间公布暂缓调整国内成品油价格，因为根据现行成品油价格形成机制，低油价时，保持国内成品油价基本稳定，有利于抑制石油消费的过快增长和能源结构调整，促进环境保护，改善空气质量。

发改委并称，将抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，并向社会征求意见。

美国原油周三在亚洲时段下跌，结束了此前两日自11年低位附近反弹的涨势，投资者正等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果。美联储可能会在此次会议上加息。 （完）