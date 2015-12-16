中国债市动态：现券盘整美联储决议前观望情绪浓，七年国债招标受青睐

路透上海12月16日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅盘整，IRS（利率互换）亦平稳。交易员称，美联储议息会议结果公布前，机构交投积极性受限，观望情绪比较浓，清淡市况仍延续；不过一级七年续发国债招标结果略低预期，因其为年内最后一期附息国债，较受部分机构青睐。

“二级变化不大，收益率微幅向上吧，非常清淡，IRS基本没动，”北京一银行交易员称，美联储决议前观望的居多，而且年底也基本应该不会再折腾了。

他并指出，稍早招标的七年国债需求稍好，因其为年内除贴现国债外最后一期国债，不少机构拿的比较活跃。

业内人士周三透露，财政部上午招标续发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为2.9770%，低于此前3.01%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.0178%，投标倍数2.40倍。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于12月15日至12月16日举行为期两天的议息会议，并在16日（北京时间17日凌晨）宣布利率决定，目前外界普遍预计美联储或在本次会议上将利率提高0.25个百分点。

“等着明天凌晨美国消息呗，现在交易盘手里没货，基本都是配置户在搞，”上海一银行交易员称，此外国债增加发行，主要是因明年财政还要减税，且赤字还要扩大，目前看市场影响并不大。

中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。

10年期国债150023最新报价 在3.0250%/3.0100%，上日尾盘为3.0300%/3.0050%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3950%/3.3800%，上日尾盘为3.3950%/3.3800%。