中国债市动态：现券盘整美联储决议前观望情绪浓，七年国债招标受青睐

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海12月16日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率窄幅盘整，IRS（利率互换）亦平稳。交易员称，美联储议息会议结果公布前，机构交投积极性受限，观望情绪比较浓，清淡市况仍延续；不过一级七年续发国债招标结果略低预期，因其为年内最后一期附息国债，较受部分机构青睐。
“二级变化不大，收益率微幅向上吧，非常清淡，IRS基本没动，”北京一银行交易员称，美联储决议前观望的居多，而且年底也基本应该不会再折腾了。
他并指出，稍早招标的七年国债需求稍好，因其为年内除贴现国债外最后一期国债，不少机构拿的比较活跃。
业内人士周三透露，财政部上午招标续发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为2.9770%，低于此前3.01%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.0178%，投标倍数2.40倍。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于12月15日至12月16日举行为期两天的议息会议，并在16日（北京时间17日凌晨）宣布利率决定，目前外界普遍预计美联储或在本次会议上将利率提高0.25个百分点。
“等着明天凌晨美国消息呗，现在交易盘手里没货，基本都是配置户在搞，”上海一银行交易员称，此外国债增加发行，主要是因明年财政还要减税，且赤字还要扩大，目前看市场影响并不大。
中国财政政策将继续发力。三位消息人士周二透露，中国财政部考虑提高明年记账式国债发行密度，其中一、三、五、七和10年关键期限品种，将每个月均有发行，且单只规模亦有增加。
10年期国债150023最新报价 在3.0250%/3.0100%，上日尾盘为3.0300%/3.0050%；10年期国开债150210券最新报价 在3.3950%/3.3800%，上日尾盘为3.3950%/3.3800%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.105元，较上日结算价跌0.09%；10年期国债主力合约T1603 收报99.925元，较上日结算价跌0.15%。（完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选