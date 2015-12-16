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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 12:07 BJT

《全球汇市》美元自一周高位回落，屏息以待美联储会议

投资者以从澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话中寻得抛售澳元理由。

史蒂文斯在周三刊出的澳洲金融评论报专访中称，澳元可能进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。

不过，史蒂文斯对澳洲经济给予乐观评估，为可能进一步降息设下了高门槛。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0938 1.0927 0.10 -9.58 1.2097

美元/日圆 121.73 121.65 0.07 1.90 119.68

欧元/日圆 133.15 132.93 0.17 -8.31 144.78

美元/瑞郎 0.9900 0.9911 -0.11 -0.41 0.9941

英镑/美元 1.5052 1.5034 0.12 -3.35 1.5573

美元/加元 1.3734 1.3728 0.04 18.21 1.1618

澳元/美元 0.7211 0.7191 0.28 -11.72 0.8168

新西兰元/美元 0.6764 0.6763 0.01 -13.25 0.7797

澳元/日圆 87.780 87.480 0.34 -10.18 97.750

新西兰元/日圆 82.340 82.270 0.09 -11.94 93.310

英镑/日圆 183.23 182.89 0.19 -1.40 186.38

澳元/新西兰元 1.0655 1.0612 0.41 1.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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