《全球汇市》美元自一周高位回落，屏息以待美联储会议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
投资者以从澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话中寻得抛售澳元理由。
史蒂文斯在周三刊出的澳洲金融评论报专访中称，澳元可能进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。
不过，史蒂文斯对澳洲经济给予乐观评估，为可能进一步降息设下了高门槛。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0938 1.0927 0.10 -9.58 1.2097
美元/日圆 121.73 121.65 0.07 1.90 119.68
欧元/日圆 133.15 132.93 0.17 -8.31 144.78
美元/瑞郎 0.9900 0.9911 -0.11 -0.41 0.9941
英镑/美元 1.5052 1.5034 0.12 -3.35 1.5573
美元/加元 1.3734 1.3728 0.04 18.21 1.1618
澳元/美元 0.7211 0.7191 0.28 -11.72 0.8168
新西兰元/美元 0.6764 0.6763 0.01 -13.25 0.7797
澳元/日圆 87.780 87.480 0.34 -10.18 97.750
新西兰元/日圆 82.340 82.270 0.09 -11.94 93.310
英镑/日圆 183.23 182.89 0.19 -1.40 186.38
澳元/新西兰元 1.0655 1.0612 0.41 1.78 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/许娜/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰/戴素萍/李婷仪)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选