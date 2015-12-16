中国汇市：人民币早盘小跌企稳，美联储加息预期提前释放

* 人民币小跌企稳

* 中间价八连跌刷新近四年半新低

* 忌惮干预CNH走升，两岸价差收窄

* 美联储加息预期提前释放

路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小跌企稳，中间价八连跌刷新近四年半新低。离岸人民币跟随昨日趋势继续走升，两岸点差收窄。交易员称，市场领会监管层意图，人民币跌幅缩小，美联储议息决议前市场情绪稳定，料明日人民币不会大跌。

他们并指出，美联储加息决议前市场已有买盘预期，故加息决议后美元可能冲高回落，但具体走势需看加息决议的细节。离岸市场忌惮监管层干预，加之结汇盘支撑，离岸人民币继续走升。

“今天中间价比昨天收盘价还是高的，但整个市场也没有往上走，大家还是比较明白央妈的意思吧。”一股份行交易员称。

“最近人民币已经贬值很多了，也不会再贬的太多。明天的情形要看美联储决议是偏鸽派还是偏鹰派。”一中资行交易员表示。

周二参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。

美联储议息会议结果将于北京时间周四凌晨公布，市场在等待美联储是否启动十年来的首次加息，并关注其措辞和经济预估指引未来加息路径。

北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.4648元，上日收报6.4610元。今日人民币兑美元中间价 报6.4626元，上日中间价为6.4559元。人民币兑美元即期成交额 为76.88亿美元，上日半日为36.78亿美元。

全球汇市方面，美元周三盘初全线上涨，此前因美债收益率(殖利率)上涨而反弹，市场正为美国可能即将出炉的升息决定倒计时。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.715元,上日尾盘为6.727元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5218/6.5226元, 上一交易日尾盘报6.5415元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4648。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。