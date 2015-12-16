中国汇市：人民币早盘小跌企稳，美联储加息预期提前释放

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 人民币小跌企稳
* 中间价八连跌刷新近四年半新低
* 忌惮干预CNH走升，两岸价差收窄
* 美联储加息预期提前释放
路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小跌企稳，中间价八连跌刷新近四年半新低。离岸人民币跟随昨日趋势继续走升，两岸点差收窄。交易员称，市场领会监管层意图，人民币跌幅缩小，美联储议息决议前市场情绪稳定，料明日人民币不会大跌。
他们并指出，美联储加息决议前市场已有买盘预期，故加息决议后美元可能冲高回落，但具体走势需看加息决议的细节。离岸市场忌惮监管层干预，加之结汇盘支撑，离岸人民币继续走升。
“今天中间价比昨天收盘价还是高的，但整个市场也没有往上走，大家还是比较明白央妈的意思吧。”一股份行交易员称。
“最近人民币已经贬值很多了，也不会再贬的太多。明天的情形要看美联储决议是偏鸽派还是偏鹰派。”一中资行交易员表示。
周二参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。
美联储议息会议结果将于北京时间周四凌晨公布，市场在等待美联储是否启动十年来的首次加息，并关注其措辞和经济预估指引未来加息路径。
北京时间12:06，人民币兑美元 即期报6.4648元，上日收报6.4610元。今日人民币兑美元中间价 报6.4626元，上日中间价为6.4559元。人民币兑美元即期成交额 为76.88亿美元，上日半日为36.78亿美元。
全球汇市方面，美元周三盘初全线上涨，此前因美债收益率(殖利率)上涨而反弹，市场正为美国可能即将出炉的升息决定倒计时。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.715元,上日尾盘为6.727元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5218/6.5226元, 上一交易日尾盘报6.5415元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4648。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选