日本经济：央行调查企业加薪计划，因油价下跌危及通胀目标

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透东京12月16日 - 消息人士表示，日本央行正在全国调查企业的加薪计划，结果将在下个月底重要的利率评估前出炉。这突显出日本央行忧心企业是否尽自己的力量，藉由加薪来刺激经济成长。
分析师表示，随着对日本央行额外货币宽松的揣测升温，该报告有关薪资方面的措辞可能会引起市场人士的注意。市场人士正在寻觅日本央行下次何时采取行动的线索。
薪资增长对日本央行提升通胀率至2%目标来说至关重要，因为加薪会让消费者有更多钱来花费，进而让企业调高售价。
熟知此事的消息人士表示，央行所有32个地区分行都将进行这样调查，反映了央行对薪资增长情况的关注。
该调查结果将是央行发布的日本各地区季度经济体质报告的一部分。该报告将在央行1月28-29日政策会议前的两周左右出炉。
一些市场人士预期日本央行将在1月会议上再次放宽政策，并调降通胀预估，因为能源价格大跌降低汽油与电力支出。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选