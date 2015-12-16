日本经济：央行调查企业加薪计划，因油价下跌危及通胀目标

路透东京12月16日 - 消息人士表示，日本央行正在全国调查企业的加薪计划，结果将在下个月底重要的利率评估前出炉。这突显出日本央行忧心企业是否尽自己的力量，藉由加薪来刺激经济成长。

分析师表示，随着对日本央行额外货币宽松的揣测升温，该报告有关薪资方面的措辞可能会引起市场人士的注意。市场人士正在寻觅日本央行下次何时采取行动的线索。

薪资增长对日本央行提升通胀率至2%目标来说至关重要，因为加薪会让消费者有更多钱来花费，进而让企业调高售价。

熟知此事的消息人士表示，央行所有32个地区分行都将进行这样调查，反映了央行对薪资增长情况的关注。

该调查结果将是央行发布的日本各地区季度经济体质报告的一部分。该报告将在央行1月28-29日政策会议前的两周左右出炉。