台湾股市：随美股反弹收涨1.38%，观望美国及台湾央行会议结果

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月16日 - 台湾股市周三大幅反弹收升1.38%。交易员指出，日前台股守稳八千点之后，今日随着美股继续反弹，短期内市场仍观望明日(周四)凌晨美国联邦储备理事会的结果，以及明日午后台湾央行的会议结论。
台湾加权股价指数 收升1.38%报8,184.66点；今日成交初值 为881.26亿台币，上交易日修正后为744.42亿。
台新投顾协理黄文清说，〞美国升息之后，股市的利空出尽，不确定因素解除。〞他也表示，美联储升息这个因素去除之后，目前离明年1月16日的总统大选也愈来愈近，估计年底到大选期间，台股指数预料会在8,000点到季线的8,447点中间徘徊。
黄文清也认为，目前各方对明日午后台湾央行的利率决策仍然观望，目前多数认为台湾央行将维持利率不变，但仍应视央行会后的声明而定。
路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。
分析师预估明日台股指数区间落在8,126-8,251点，是五日到十日线的区间之内盘整。
本地时间14:24，亚洲主要股市大多下跌，MSCI亚太明晟指数 升1.87%。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选