台湾股市：随美股反弹收涨1.38%，观望美国及台湾央行会议结果

路透台北12月16日 - 台湾股市周三大幅反弹收升1.38%。交易员指出，日前台股守稳八千点之后，今日随着美股继续反弹，短期内市场仍观望明日(周四)凌晨美国联邦储备理事会的结果，以及明日午后台湾央行的会议结论。

台湾加权股价指数 收升1.38%报8,184.66点；今日成交初值 为881.26亿台币，上交易日修正后为744.42亿。

台新投顾协理黄文清说，〞美国升息之后，股市的利空出尽，不确定因素解除。〞他也表示，美联储升息这个因素去除之后，目前离明年1月16日的总统大选也愈来愈近，估计年底到大选期间，台股指数预料会在8,000点到季线的8,447点中间徘徊。

黄文清也认为，目前各方对明日午后台湾央行的利率决策仍然观望，目前多数认为台湾央行将维持利率不变，但仍应视央行会后的声明而定。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

分析师预估明日台股指数区间落在8,126-8,251点，是五日到十日线的区间之内盘整。