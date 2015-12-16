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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 15:23 BJT

台湾债市：10年公债量缩殖利率收盘微跌，屏息等待美联储会议结果

* 10年公债殖利率收盘微跌，成交不兴
    * 市场观望美国联邦储备理事会和台湾央行的利率决定
    * 104/12期殖利率明日先看1.17-1.19%

    路透台北12月16日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周三收盘微跌，成交
不兴。市场屏息等待美国联邦储备理事会(FED)及台湾央行的会议结果。
    
    交易员表示，尽管美联储本次升息机率高，但台湾央行本次会议维持利率不变的机会还
是很大，在目前低迷的经济前景之下，台湾货币政策未必跟着美国走。此外中国的经济持续
低缓，台湾明年还不能排除降息的可能，这令台债殖利率逢高买盘仍在。
    
    〞看起来殖利率就是黏住了，往上空间有限，但也没有人要追低。〞一位大型外商银行
交易员表示。
    
    他们认为，台湾是小型开放的经济体，景气紧跟着国际，不可能独强。虽然苹果<AAPL.
O>在台湾设立研发中心，部分订单可能转到台湾，但手机市场已是相当饱和，种种情况显示
台湾经济特别优于全球景气的可能性不高。
    
    另外也有大型本地商银交易员表示，年底将到市场交投以少量抛补为主，且十年期公债
的集中度还不差，交易量无法提升的情况下，也很难走出方向。
    
    另外交易员也指出，不排除明年外资归队之后，对流动性较不足的短券再出现一波弃券
潮，除非央行再降息，否则短券殖利率下行空间恐怕有限，短券并不吸引人。另或是往长券
布局也是一个选择。
    
    路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持
利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季
的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。 
    
    美国公债价格周二下滑，因美股上涨令避险公债吸引力降低，且消费者物价稳定，支持
了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将升息的观点。 
    
    交易员预估，近期五年公债104/13期殖利率区间在0.73-0.75%；10年公债104/12期殖利
率主要交投则料在1.170-1.190%。     
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -0.11      0.7380%   0.7350-0.7400%      10.50
  10     104/12                   -0.18      1.1772%   1.1760-1.1840%      82.00
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1772
          5      104/13                        0.7380
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)                

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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