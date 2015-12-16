澳洲经济指标总览--12月16日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月7日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差33.05 逆差24.03 出口(较前月) -3% +3.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2016年1月8日 (较前月) 10月 +0.5% +0.4% 就业市场(经季节调整) 2016年1月14日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +7.14 +5.86 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +4.0 失业率 5.8% 5.9% 就业参与率 65.3% 65.0% 消费者物价指数(CPI) 2016年1月27日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.1% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.4% 国际贸易价格指数 2016年1月28日 进口物价(较前季) 第三季 +1.4% +1.4% 出口物价(较前季) 持平 -4.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2016年3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 2016年3月2日 (较前季) 第三季 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.5% +1.9% (完)