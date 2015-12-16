澳洲金融：银行业者就Adroid Pay达成协议，Apple Pay仍被拒于门外

路透悉尼12月16日 - 澳洲大型银行业者已经同意接受移动设备以谷歌 Android Pay支付款项，继续拒苹果 Apple Pay于门外；目前苹果正劝诱银行业者接受其提出的条件。

谷歌周三表示，当谷歌于2016上半年推出该项服务时，包括西太平洋银行 、澳新(澳盛/ANZ)银行 及麦格理 在内的银行业者将接受通过Android手机进行的无线付款。西太平洋银行及澳洲联邦银行(CBA) 本身已经推出移动支付系统。

反观苹果仍困在Apple Pay与大型银行间的谈判中。苹果于上月在澳洲推出Apple Pay服务，支持美国运通 卡，还无法打入其余80%使用其他种类卡片的用户。西太平洋银行预估，今年移动支付市场规模将超过20亿美元。

“对澳洲银行业者而言，这是一个很大的谈判筹码，可以用来与苹果商谈更好的条件，”科技业研究机构Telsyte董事总经理Foad Fadaghi表示。

一名苹果发言人拒绝置评。

谷歌产品管理主管Pali Bhat周三在一博客文章中表示，Android Pay将支持MasterCard及Visa的信用卡及借记卡。谷歌表示，备受消费者喜爱的店家如麦当劳 、达美乐比萨(Domino's Pizza) 也签约加入，强化Android Pay的吸引力。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)