中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透上海12月17日 - 中国财政部周四公告，将于周五(18日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。
该期债为财政部今年第23期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债12月21日开始计息，招标结束至12月21日进行分销，12月23日起上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。
财政部10月曾公告称，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。此举有利于优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时也有利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
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