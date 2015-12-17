中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月

路透上海12月17日 - 中国财政部周四公告，将于周五(18日)招标发行100亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

该期债为财政部今年第23期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债12月21日开始计息，招标结束至12月21日进行分销，12月23日起上市交易。

标位限定上，投标标位变动幅度为0.002元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为60个、25个和40个标位。

财政部10月曾公告称，将从四季度起，按周滚动发行三个月记账式贴现国债。此举有利于优化国债期限结构，完善短端国债收益率曲线，增强国债收益率在金融市场上的定价基准作用；同时也有利于促进财政政策和货币政策协调配合，推进人民币国际化。 (完)

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