《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月16日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *重庆渝涪 8.3 4.2 9 12/17簿记建档 恒丰银行 AA(中诚信) 12/21 12/22 高速公路 A+(中债资信) ======================================================================================= *中国海运集团 200 20 9 12/17簿记建档 中国银行 AAA 12/21 12/22

交通银行 ======================================================================================= *中国电信 500 50 3 12/17簿记建档 农业银行 AAA 12/18 12/21

中信银行 ======================================================================================= *山东魏桥铝电 120 10 9 12/17簿记建档 民生银行 AA+(新世纪) 12/18 12/21

AA(中债资信) ======================================================================================= *新华联控股 30 5 9 12/17簿记建档 工商银行 AA+(大公资信) 12/21 12/22

AA-(中债资信) ======================================================================================= *湖南高速公路 80 10 9 12/17簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信) 12/18 12/21 建设开发总公司 AA(中债资信) ======================================================================================= *华联综超 7 7 9 12/17簿记建档 北京银行 AA(中诚信) 12/18 12/21

招商银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *上海均瑶集团 40 8 9 12/17簿记建档 建设银行 AA(新世纪) 12/18 12/21

上海银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *广西西江开发 50 5 9 12/17簿记建档 交通银行 AA+(中诚信) 12/18 12/21 投资集团 民生银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *厦门国贸控股 40 5 3 12/17-18簿记 兴业银行 AAA(中诚信) 12/21 12/22

浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= 保利能源控股 30 5 6 12/16-17簿记 中信银行 AA 12/18 12/21 ======================================================================================= 中国城市建设 140 10 6 12/16-17簿记 中信银行 AA+(联合资信) 12/18 12/21 控股集团 浦发银行 A(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信建投证券 55 25 3 12/21招标 工商银行 AAA 12/22 12/23

(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= *中国建筑一局 7 7 12 12/23-24簿记 工商银行 AA+ 12/25 12/28 集团 ======================================================================================= 重庆双桥 5 5 12 12/17簿记建档 渤海银行 AA 12/18 12/21 经济技术开发区开发投资集团 ======================================================================================= 广东明阳 12 6 12 12/17簿记建档 工商银行 AA 12/21 12/22 风电产业集团 ======================================================================================= 财达证券 20 5 3 12/17招标 中国银行 AA+ 12/18 12/21

(最高发行余额) ======================================================================================= 华安证券 16 8 2 12/17招标 浦发银行 AA 12/18 12/21

(最高发行余额) ======================================================================================= 连云港 6.5 3 12 12/17簿记建档 中国银行 AA 12/21 12/22

======================================================================================= 长电科技 9 6 12 12/17簿记建档 兴业银行 AA 12/18 12/21

进出口行 ======================================================================================= 中原高速 27 5 12 12/17簿记建档 招商银行 AA+ 12/18 12/21

工商银行 ======================================================================================= 江西投资集团 6 3 12 12/17簿记建档 建设银行 AA+ 12/18 12/21 ======================================================================================= 盐城城市 5 5 12 12/17-18簿记 招商银行 AA+ 12/21 12/22 资产经营 ======================================================================================= 上海华谊集团 40 40 9 12/18簿记建档 交通银行 AAA 12/21 12/22

工商银行 ======================================================================================= 华谊兄弟 9 3 12 12/18簿记建档 招商银行 AA 12/21 12/22 ======================================================================================= 山东焦化集团 18 6 12 12/18簿记建档 交通银行 AA 12/21 12/22 ======================================================================================= 陆家嘴集团 82 10 12 12/18簿记建档 民生银行 AAA 12/21 12/22 ======================================================================================= 中原证券 24 10 3 12/18招标 中信银行 AA+ 12/21 12/22

(最高发行余额) 工商银行 ======================================================================================= 江苏建筑工程 6 3 12 12/21簿记建档 工商银行 AA 12/23 12/24 集团 ======================================================================================= 安徽国贸集团 6 6 12 12/21-22簿记 华夏银行 AA 12/23 12/24 控股公司 ======================================================================================= 湖南常德德源 5 5 12 12/22簿记建档 民生银行 AA 12/23 12/24 投资开发 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新疆生产建设 5 5 3 12/23簿记建档 浦发银行 AA 12/25 12/28 兵团第六师国资经营 ======================================================================================= *西安曲江文化 10 10 5 12/23簿记建档 浦发银行 AA 12/24 12/25 产业投资集团 ======================================================================================= *中国水利水电 10 7 永续 12/23-24簿记 工商银行 AA+ 12/25 12/28 第十一工程局 (每5年重置一次票面利率) ======================================================================================= 甘肃电力 20 20 7 12/16-17簿记 浙商银行 AA+ 12/18 12/21 投资集团 国开行

(附第5年末发行人利率选择权及投资人回售选择权/甘肃国有投资集团提供担保) ======================================================================================= 九江置地投资 15 3 5 12/17簿记建档 中信银行 AA 12/18 12/21

(附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 12/17-18簿记 中信银行 AAA 12/21 12/22

浦发银行 ======================================================================================= 大唐集团 70 70 永续 12/17-18簿记 招商银行 AAA 12/21 12/22

(每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 云南冶金集团 13 13 3 12/17-18簿记 中信银行 AA+ 12/21 12/22 ======================================================================================= 广州越秀 12 12 3 12/18簿记建档 国开行 AA 12/21 12/22 融资租赁 (广州越秀集团提供担保) 民生银行 ======================================================================================= 石家庄裕峰 10 5 5 12/18簿记建档 光大银行 AA 12/21 12/22 投资开发 华泰证券 ======================================================================================= 成渝高速 15 12 5 12/18簿记建档 建设银行 AAA 12/21 12/22

民生银行 ======================================================================================= 中国建筑一局 6 6 5 12/21簿记建档 华夏银行 AA+ 12/22 12/23 集团 （中国建筑 提供担保） ======================================================================================= 湖南轻工盐业 4 4 5 12/22簿记建档 中信银行 AA 12/24 12/25 集团 ======================================================================================= 云南保山电力 7 3 5 12/22簿记建档 建设银行 AA 12/23 12/24 ======================================================================================= 广东广晟资产 70 15 永续 12/22簿记建档 民生银行 AAA 12/23 12/24 经营 (每5年重置一次票面利率) 兴业银行 ======================================================================================= 上海华谊集团 25 20 5 12/22簿记建档 工商银行 AAA 12/23 12/24 ======================================================================================= 中国中冶 25 25 永续 12/22-23簿记 北京银行 AAA 12/24 12/25

(每3年重置一次票面利率) 国开行 ======================================================================================= 成都交通投资 50 10 永续 12/22-23簿记 中信银行 AA+ 12/24 12/25 集团 (每5年重置一次票面利率) 民生银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):