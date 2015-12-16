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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 14:45 BJT

新兴汇市：亚币持坚，因市场押注美联储将在首次升息后缓慢收紧政策

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 121.88 121.65 -0.19 -1.82 119.66

坡元 1.4088 1.4050 -0.27 -5.88 1.3260

台币 32.774 33.026 +0.77 -3.22 31.718

韩元 1175.93 1183.40 +0.64 -6.52 1099.30

泰铢 36.00 35.97 -0.08 -8.61 32.90

菲律宾披索 47.34 47.34 +0.00 -5.53 44.72

印尼卢比 14058.00 14055.00 -0.02 -11.94 12380.00

印度卢比 66.86 66.92 +0.09 -5.73 63.03

马币 4.3110 4.3050 -0.14 -18.89 3.4965

人民币 6.4662 6.4610 -0.08 -4.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/孙茉莉)

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