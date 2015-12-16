新兴汇市：亚币持坚，因市场押注美联储将在首次升息后缓慢收紧政策

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 121.88 121.65 -0.19 -1.82 119.66
坡元 1.4088 1.4050 -0.27 -5.88 1.3260
台币 32.774 33.026 +0.77 -3.22 31.718
韩元 1175.93 1183.40 +0.64 -6.52 1099.30
泰铢 36.00 35.97 -0.08 -8.61 32.90
菲律宾披索 47.34 47.34 +0.00 -5.53 44.72
印尼卢比 14058.00 14055.00 -0.02 -11.94 12380.00
印度卢比 66.86 66.92 +0.09 -5.73 63.03
马币 4.3110 4.3050 -0.14 -18.89 3.4965
人民币 6.4662 6.4610 -0.08 -4.05 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英；审校 白云/孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选