中国并购：中资对海外媒体娱乐产业的并购看重优质内容和技术--Raine

路透上海12月16日 - 专注于TMT（科技、媒体和通信）的美国投资银行Raine集团高层周三表示，中国企业对于海外媒体、娱乐、体育等TMT领域的并购，主要看重是海外企业的优质内容、专业知识和技术，以及全球发行渠道。

Raine中国子公司--瑞海恩投资咨询（北京）公司合伙人梅语萍指出，随着中国企业在海外并购的经验越来越丰富，信誉度得到明显提高，同时又带着巨额资本和进入中国市场的预期，因此海外媒体娱乐业对来自中国企业的并购意向，反应一般较为积极正面。

“中国企业往往看重的是优质内容、专业知识和技术，希望收购后带回国内发展。”她说。

对于近期中资企业纷纷进军海外体育产业现象，她评价说，目前拥有优质内容已越来越重要，有各种变现渠道，且版权或内容的价格越来越高。中国公司不仅在国内发展自己的IP（内容），也会购买国际IP并寻求与中国市场的合作。

华人文化和中信资本近期联手向英超劲旅曼彻斯特俱乐部的母公司--城市足球集团注资4亿美元，获得后者13%股份，Raine担任该项交易的财务顾问。此前华人文化投资的体奥动力以五年80亿元人民币价格拿下中超足球联赛版权；而万达集团今年先后入股马德里竞技足球俱乐部、盈方体育传媒以及美国WTC，乐视体育入股世界体育集团（WSG）并获得亚足联三年赛事版权。

“媒体版权仅仅是一种变现形式，中国公司有很强的动力来收购有关体育的资产。”梅语萍认为。

她指出，体育无国界，而且全球范围内，现场体育都是最强大的内容引擎，将带来更为明显的发展机会，世界上主要的职业体育联盟都位列顶尖的媒体娱乐公司。但在世界很多地方，体育还远没有专业化和市场化，因此体育产业未来将保持其在媒体娱乐市场中的领先地位。

近年来，中国企业与美国好莱坞的合作亦是不少，例如弘毅投资入股美国独立电影公司STX，华人文化与华纳兄弟成立合资电影公司旗舰影业，以及华人文化和方源资本向IMAX中国融资8,000万美元，Raine均参与其中，并且正在参与多项中美合作项目。