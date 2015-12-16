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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 14:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：屏息以待美联储决定

0636 GMT

* 美元/日圆涨0.2%，欧元/美元涨0.09%，澳元/美元涨0.13%，新西兰元/美元跌0.12%

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.09%，美元/人民币离岸市场汇率跌0.3%，美元/坡元涨0.27%，美元/韩元涨0.19%

* 日经指数涨2.61%，中国沪综指涨0.06%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.85%，美国指标公债收益率报2.2658%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.62%

* 美联储低成本资金供应将尽，然民间消费料持续活络

* 日本央行调查企业加薪计划，因油价下跌危及通胀目标 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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