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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 15:02 BJT

全球金市：金价小幅走高，美联储周三料宣布升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1064.6 4.24 0.4

现货银 13.82 0.07 0.51

现货铂金 860.97 5.94 0.69

现货钯金 561.4 -3.32 -0.59

COMEX期金 1063.9 2.3 0.22

COMEX期银 13.805 0.035 0.25

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/高琦 审校 白云/王颖/孙茉莉)

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