全球金市：金价小幅走高，美联储周三料宣布升息

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。