《汇市简讯》欧元/美元持稳待Fed决定，欧洲PMI数据或带来少许影响

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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0730 GMT
* 欧元/美元在亚洲盘处于1.0923-59区间，交易商翘首以待美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定
* 从0800GMT开始将有一系列PMI数据公布。法国制造业PMI初步预期50.5，前值50.6
* 德国制造业PMI定于0830GMT公布，预计从52.9升至53
* 欧元区消费者物价调和指数(HICP)终值定于1000 GMT公布，预计仍为较上年同期上升0.1%
* 欧元区未经季节调整贸易收支于1000 GMT公布，预计由顺差205亿欧元增至顺差215亿欧元
* 料美联储利率决定公布前，汇价不太可能超出1.0900-1.1000区间(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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