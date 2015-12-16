版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 15:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳待Fed决定，欧洲PMI数据或带来少许影响

0730 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘处于1.0923-59区间，交易商翘首以待美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定

* 从0800GMT开始将有一系列PMI数据公布。法国制造业PMI初步预期50.5，前值50.6

* 德国制造业PMI定于0830GMT公布，预计从52.9升至53

* 欧元区消费者物价调和指数(HICP)终值定于1000 GMT公布，预计仍为较上年同期上升0.1%

* 欧元区未经季节调整贸易收支于1000 GMT公布，预计由顺差205亿欧元增至顺差215亿欧元

* 料美联储利率决定公布前，汇价不太可能超出1.0900-1.1000区间(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐