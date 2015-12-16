路透基点：腾讯控股12.5亿美元贷款结案，共有超过12家银行参贷

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资互联网企业腾讯控股12.5亿美元五年期贷款已结案，共有超过12家银行参贷。

澳新银行、中国银行(香港)、招商银行、花旗集团、汇丰控股和瑞穗银行为此次子弹式贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款由等额的定期贷款部分和循环贷款部分组成，花旗集团为此次贷款的额度代理行。

目前正在敲定额度分配，贷款协议料在今年年底前签署。消息人士称，由于需求旺盛，贷款规模可能会增加。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，承诺费为20个基点，综合收益为125个基点。

五家牵头行兼簿记行按等额承销此贷款。所得资金用于一般企业用途。

财务方面，协议要求借款人总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍，有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。

腾讯在去年5月首次涉足贷款市场。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款，利率较Libor加码151个基点，最高综合收益159个基点。六家银行承贷，包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人，腾讯控股为担保人。

穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.39万亿港元(1,790亿美元)。