台湾个股：兆丰金完成241.6亿台币现增，不排除海外并购--董事长

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月16日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 周三表示，今年办理普通股现金增资11.5亿股，每股定价21.01台币，已于今天完成募集，顺利募集到241.615亿台币，预定挂牌日为本月21日。
兆丰金指出，这次现增后股本将提高至1,360亿台币；而所募集到的资金，其中有155.615亿将转增资子公司兆丰银行，以强化其资本并支应业务扩充需要。
〞时机如果成熟，我们不排除进行海外并购。〞兆丰金控董事长蔡友才对路透说。
他表示，这次现增外在环境不佳，募资难度比较高，但还是顺利成完了，而经增资后目前手中资金已相当充裕，如果时机成熟，不排除进行海外并购。
兆丰并指出，增资后兆丰商银的资本适足率及第一类资本比率估计分别提升为13.26%及11.23%，有利维系良好国际信评，降低筹资成本；另86亿台币则用于充实金控本身的营运资金。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选