台湾个股：兆丰金完成241.6亿台币现增，不排除海外并购--董事长

路透台北12月16日 - 台湾汇银龙头--兆丰金控 周三表示，今年办理普通股现金增资11.5亿股，每股定价21.01台币，已于今天完成募集，顺利募集到241.615亿台币，预定挂牌日为本月21日。

兆丰金指出，这次现增后股本将提高至1,360亿台币；而所募集到的资金，其中有155.615亿将转增资子公司兆丰银行，以强化其资本并支应业务扩充需要。

〞时机如果成熟，我们不排除进行海外并购。〞兆丰金控董事长蔡友才对路透说。

他表示，这次现增外在环境不佳，募资难度比较高，但还是顺利成完了，而经增资后目前手中资金已相当充裕，如果时机成熟，不排除进行海外并购。