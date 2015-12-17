台湾货币市场：12月17日及本提存期资金预期变化一览表

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,893.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)1,251.2亿台币： 12/18 575.00亿台币 12/21 571.50亿台币 12/22 493.00亿台币 12/23 4,609.50亿台币 12/24 1,270.20亿台币 12/25 297.00亿台币 12/28 2,690.00亿台币 12/29 5,703.50亿台币 12/30 2,355.50亿台币 12/31 2,453.00亿台币 2016/1/1 233.00亿台币 ----公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/29：财政部发行财104-8期国库券，金额暂定350亿台币，28日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导