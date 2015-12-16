更新版 1-中国汇市：人民币大跌百点续刷新四年半低点，短期料仍整体偏弱

* 人民币收盘大跌逾百点，刷新近四年半低点 * 中间价八连跌亦刷新近四年半低点 * 忌惮干预离岸CNH走升，与在岸价差快速收窄至550点子左右 * 贬值压力仍需宣泄，短期人民币料整体偏弱 (新增更多评论及收盘价) 路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续大跌近百点，与中间价 续刷新近四年半新低。交易员称，盘中虽见有大行结汇维稳，但力度较为有限，而美联储议 息决议在即，客盘略显谨慎，今日成交较昨日下降两成，但贬值压力仍需宣泄，短期人民币 料整体偏弱。 他们并指出，美联储加息决议前市场已有买盘预期，故加息决议后美元可能冲高回落， 但具体走势需看加息决议的细节。而离岸市场忌惮监管层干预，加之议息决议仍存不确定性 ，空头获利了结，离岸CNH 午后一度升值200余点子，与在岸价差快速收窄至550点 子左右。 “尾盘都破6.47了，另外人民币不完全挂钩美元，估计还得贬，看看6.5位置吧，但我 个人感觉美联储加不加息，美元都得跌，这样人民币贬值压力可能会逐渐减少。”一中资行 交易员称。 “最近人民币已经贬值很多了，也不会再贬得太多。明天的情形要看美联储决议是偏鸽 派还是偏鹰派。”一中资行交易员表示。 周二参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然 攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。 美联储议息会议结果将于北京时间周四凌晨公布，市场在等待美联储是否启动十年来的 首次加息，并关注其措辞和经济预估指引未来加息路径。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三自接近一周高位处回落，但跌幅有限，市场 正为美国可能即将出炉的升息决定倒计时。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4733 6.461 -0.19% 中间价 6.4626 6.4559 -0.10% 成交额 206.64亿美元 257亿美元 日内波动幅度(pips) 151 日高6.4582 日低6.4733 今年以来升贬幅度 -4.16% 2005年汇改以来升贬幅度 27.86% 1年期美元/人民币掉期 +1,060 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5324 6.5374 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.7215 6.727 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4706。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯/曾祥进)