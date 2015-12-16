日本债市：公债价格大都下跌，等待美联储决议和20年券标售

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
有市场人士称，超长期公债表现出色，因一些日本养老基金继续买入超长期债券，赶在周四月度20年期公债标售之前摊薄成本。
30年期日债收益率 持平于1.355%，20年期日债收益率 小跌0.5个基点，至1.015%，为2月以来最低位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%
五年期公债 0.040% +0.5 0.035%
10年期公债 0.300% +1.0 0.290%
20年期公债 1.015% -0.5 1.020%
30年期公债 1.355% +0.0 1.355%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.82 -0.04 148.86
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 高琦/白云/李春喜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选