日本债市：公债价格大都下跌，等待美联储决议和20年券标售

有市场人士称，超长期公债表现出色，因一些日本养老基金继续买入超长期债券，赶在周四月度20年期公债标售之前摊薄成本。

30年期日债收益率 持平于1.355%，20年期日债收益率 小跌0.5个基点，至1.015%，为2月以来最低位。