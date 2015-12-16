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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 16:20 BJT

日本债市：公债价格大都下跌，等待美联储决议和20年券标售

有市场人士称，超长期公债表现出色，因一些日本养老基金继续买入超长期债券，赶在周四月度20年期公债标售之前摊薄成本。

30年期日债收益率 持平于1.355%，20年期日债收益率 小跌0.5个基点，至1.015%，为2月以来最低位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.025% +0.5 -0.030%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.300% +1.0 0.290%

20年期公债 1.015% -0.5 1.020%

30年期公债 1.355% +0.0 1.355%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.82 -0.04 148.86

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 高琦/白云/李春喜)

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