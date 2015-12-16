更新版 1-日本经济：政府料将上调2016财年名义GDP成长率预估--消息

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“政府预测乐观得爆棚，”法巴证券资深分析师Hiroshi Shiraishi说。
“我们预计消费将温和增长。真正的关键点在于薪资，但工会似乎对明年的年度薪资谈判劲头不大。”
日本经济在上一财年实现1.5%的名义增长率，Shiraishi认为这个增幅对下个财年而言是个更为现实的预估值。
安倍政府正在敦促各大企业涨薪，以支撑消费者支出，并方便日本央行实现2%的通胀目标。
但是这个方法能取得的成功效果有限，因为小企业依然不愿意涨薪，他们担心这样做会损及利润率，而小企业消化了日本劳动力的很大一部分。
上个月，日本政府制定上调最低薪资的措施，提高低收入家庭享受的社会福利，并增加对儿童医疗保险方面的支出，但上周的路透调查显示，许多分析师认为这些措施几乎没什么用。
路透调查显示，多数分析师预期日本央行将会在明年上半年扩大刺激措施，因通胀提速依然面临重重困难。(完) (编译 孙茉莉/白云; 审校 高琦/张荻)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选