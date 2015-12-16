更新版 1-日本经济：政府料将上调2016财年名义GDP成长率预估--消息

“政府预测乐观得爆棚，”法巴证券资深分析师Hiroshi Shiraishi说。

“我们预计消费将温和增长。真正的关键点在于薪资，但工会似乎对明年的年度薪资谈判劲头不大。”

日本经济在上一财年实现1.5%的名义增长率，Shiraishi认为这个增幅对下个财年而言是个更为现实的预估值。

安倍政府正在敦促各大企业涨薪，以支撑消费者支出，并方便日本央行实现2%的通胀目标。

但是这个方法能取得的成功效果有限，因为小企业依然不愿意涨薪，他们担心这样做会损及利润率，而小企业消化了日本劳动力的很大一部分。

上个月，日本政府制定上调最低薪资的措施，提高低收入家庭享受的社会福利，并增加对儿童医疗保险方面的支出，但上周的路透调查显示，许多分析师认为这些措施几乎没什么用。