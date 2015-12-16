台湾汇市：台币随亚币收升至一周高位，交投淡静观望FOMC决议释出方向

* 台币连两日随韩元收升至一周高位 * 交投淡净观望FOMC会议释出新方向 * 明日台币主交易区间料在32.650-32.950 路透台北12月16日 - 台币兑美元 周三连续第二日收升至逾一周高位。汇银人 士表示，今日台币随离岸人民币 及韩元 等亚币区间偏升，但场上出现油 款等美元买盘收敛升幅拉回到32.800附近盘整，交投淡净观望稍后美国联邦公开市场委员会 (FOMC)公布利率决策。 他们指出，由于FOMC会议结果即将揭晓，市场交投意愿低落，以实质需求为主，主要消 化出口商在32.800上方抛汇卖需、油款及投信在接近32.750的美元买需，至于部分外资午后 转趋汇入，但量能不大，暂难看出明显交投方向。 〞现在就等美联储主席叶伦怎么说，指点一个新趋势。〞一位大型公股银行交易员说。 外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后将祭出近10年来的首次升息。 不过投资者现在更想知道的是，美联储后续收紧货币政策的步伐将有多快。 金管会主委曾铭宗受访时表示，美国升息议题已从年初干扰市场到现在，若美国确定升 息将解除一大不确定因素，外资也已提前反应，早在6-9月间外资共计净汇出逾百亿美元 ，最近仍有小幅汇出，但幅度相当小，也有少数几天呈净汇入，后续密切关注美国升息决策 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点折价幅 度与上日变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.764/32.804，上日 收在32.730。 周三台币收创逾一周收盘新高，前高为12月7日的32.936。今日台币主要交易区间在32. 750-32.831，上日在32.782-32.859；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.650-32.9 50。至于韩元今则收涨0.6%至1,176.2，上日收在1,183.4。 台湾股市周三大幅反弹收升1.38%，升破8,100点。 证交所今日资料显示， 外资及陆资在台股转为买超41.12亿台币，中止此前连续六个交易日卖超共计517.36亿台币 ；上交易日修正后为卖超55.15亿台币。 多数新兴亚币周三上涨，受美元回落以及区域股市上涨提振，市场押注美国联邦储备理 事会(美联储/FED)会在今日稍晚进行历史性的升息后，采取更为渐进式的政策收紧路径。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.950 33.026 32.750-32.950 32.814 5.62 5.34 司 元太外汇经纪公 32.948 33.025 32.752-32.948 32.780 3.63 4.12 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.010 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.045/-0.020 -0.050/-0.025 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)