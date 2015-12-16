版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 17:06 BJT

台湾汇市：台币随亚币收升至一周高位，交投淡静观望FOMC决议释出方向

* 台币连两日随韩元收升至一周高位
    * 交投淡净观望FOMC会议释出新方向
    * 明日台币主交易区间料在32.650-32.950

    路透台北12月16日 - 台币兑美元 周三连续第二日收升至逾一周高位。汇银人
士表示，今日台币随离岸人民币 及韩元 等亚币区间偏升，但场上出现油
款等美元买盘收敛升幅拉回到32.800附近盘整，交投淡净观望稍后美国联邦公开市场委员会
(FOMC)公布利率决策。
    
    他们指出，由于FOMC会议结果即将揭晓，市场交投意愿低落，以实质需求为主，主要消
化出口商在32.800上方抛汇卖需、油款及投信在接近32.750的美元买需，至于部分外资午后
转趋汇入，但量能不大，暂难看出明显交投方向。
    
    〞现在就等美联储主席叶伦怎么说，指点一个新趋势。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后将祭出近10年来的首次升息。
不过投资者现在更想知道的是，美联储后续收紧货币政策的步伐将有多快。
    
    金管会主委曾铭宗受访时表示，美国升息议题已从年初干扰市场到现在，若美国确定升
息将解除一大不确定因素，外资也已提前反应，早在6-9月间外资共计净汇出逾百亿美元 
，最近仍有小幅汇出，但幅度相当小，也有少数几天呈净汇入，后续密切关注美国升息决策
。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点折价幅
度与上日变化不大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.764/32.804，上日
收在32.730。
    
    周三台币收创逾一周收盘新高，前高为12月7日的32.936。今日台币主要交易区间在32.
750-32.831，上日在32.782-32.859；交易员预估，明日台币主要交易区间料在32.650-32.9
50。至于韩元今则收涨0.6%至1,176.2，上日收在1,183.4。
    
    台湾股市周三大幅反弹收升1.38%，升破8,100点。 证交所今日资料显示，
外资及陆资在台股转为买超41.12亿台币，中止此前连续六个交易日卖超共计517.36亿台币
；上交易日修正后为卖超55.15亿台币。 
   
    多数新兴亚币周三上涨，受美元回落以及区域股市上涨提振，市场押注美国联邦储备理
事会(美联储/FED)会在今日稍晚进行历史性的升息后，采取更为渐进式的政策收紧路径。 
        
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
    
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交  上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.950     33.026   32.750-32.950  32.814    5.62   5.34
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.948     33.025   32.752-32.948  32.780    3.63   4.12
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.005/0.010          -0.010/0.005
 美元/台币六个月期           -0.045/-0.020          -0.050/-0.025
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价          

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐