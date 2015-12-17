台湾已公布经济指标--2015/12/17

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 11月 -16.9% -11.0% 1/8 -- 商品进口(y/y) 11月 -13.7% -20.0% 1/8 -- 外销订单(y/y) 10月 -5.3% -4.5% 12/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +6.58% +6.50% 12/24 -- 季调失业率 10月 3.79% 3.79% 12/22 -- 工业生产指数(y/y) 10月 -6.15 -5.52% r 12/23 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,246.11 4,267.74 1/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.53% +0.31% 1/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% -- -- (Q3统计值 (Q2统计值) ) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% 12/17 1.750%* 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导