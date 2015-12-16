《全球汇市》美元指数自一周高位回落，市场聚焦美联储会议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
一家日本银行的交易员说，这个月美元兑日圆的跌势以及欧元兑美元的涨势表明，短线炒家已经削减了美元多仓。
澳元兑美元 小跌，报0.7191美元，周二曾跌0.7%。澳洲央行总裁史蒂文斯在周三刊出的澳洲金融评论报专访中称，澳元可能进一步下跌，跟随大宗商品价格跌势。
不过，史蒂文斯对澳洲经济给予乐观评估，为可能进一步降息设下了高门槛。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0936 1.0927 +0.08 -9.60 1.2097
美元/日圆 121.95 121.65 +0.25 +1.90 119.68
欧元/日圆 133.37 132.99 +0.29 -7.87 144.77
美元/瑞郎 0.9893 0.9911 -0.18 -0.48 0.9941
英镑/美元 1.5019 1.5034 -0.10 -3.56 1.5573
美元/加元 1.3762 1.3728 +0.25 +18.45 1.1618
澳元/美元 0.7184 0.7191 -0.10 -12.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6749 0.6763 -0.21 -13.44 0.7797
欧元/瑞郎 1.0820 1.0835 -0.14 -10.03 1.2026 #VALUE!
欧元/瑞典克朗 9.2836 9.2993 -0.17 -1.96 9.4688
美元/挪威克朗 8.7159 8.6869 +0.33 +16.65 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 白云/于春红/高琦/孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选