台湾经济指标预测--2015年12月17日至2016年2月23日

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月14日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/17 1700(预) 重贴现率 第四季 1.750%* 1.750% * 12月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/21 1600 外销订单 11月 -- -5.3% 年变动率 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.79% 12/23 1600 工业生产指数 11月 -- -6.15% 12/24 1620 M2年增率 11月 -- +6.58% * 1月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 1610 外汇存底 12月底 -- 4,246.11亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.53% 数(CPI) 1/8 1600 出口 12月 -- -16.9% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导