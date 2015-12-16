《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透伦敦12月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：再探100及200日移动均线切入位1.1050/60失利后，欧元回落，并有可能一路跌向1.0820美元。鉴于看涨的周线反转势头，汇价仍有望升向1.1120和1.1200水平。
美元/日圆：在122.20区域下方仍偏向于下探120日圆。若升穿122.30，则将延迟这一情景发生，并有望重新测试124.00。
英镑/美元：未能升穿50日移动均线，英镑快速回落，并很有可能降至1.5000下方。尽管如此，未来走势仍倾向于进一步升向1.5300区域及200日移动均线。若跌穿1.4880，则将逆转这一看涨预期，转而进一步下跌。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0943 1.0927 0.15 -9.54 1.2097
美元/日圆 121.93 121.65 0.23 2.07 119.68
欧元/日圆 133.38 132.99 0.29 -8.15 144.77
美元/瑞郎 0.9888 0.9911 -0.23 -0.53 0.9941
英镑/美元 1.5022 1.5034 -0.08 -3.54 1.5573
美元/加元 1.3760 1.3728 0.23 18.44 1.1618
澳元/美元 0.7186 0.7191 -0.07 -12.02 0.8168
新西兰元/美元 0.6752 0.6763 -0.16 -13.40 0.7797
欧元/瑞郎 1.0824 1.0835 -0.10 -10.00 1.2026
欧元/英镑 0.7281 0.7269 0.17 -6.11 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2836 9.2993 -0.17 -1.33 9.4688
美元/挪威克朗 8.7132 8.6869 0.30 16.61 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)