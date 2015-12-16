路透伦敦12月16日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再探100及200日移动均线切入位1.1050/60失利后，欧元回落，并有可能一路跌向1.0820美元。鉴于看涨的周线反转势头，汇价仍有望升向1.1120和1.1200水平。

美元/日圆：在122.20区域下方仍偏向于下探120日圆。若升穿122.30，则将延迟这一情景发生，并有望重新测试124.00。

英镑/美元：未能升穿50日移动均线，英镑快速回落，并很有可能降至1.5000下方。尽管如此，未来走势仍倾向于进一步升向1.5300区域及200日移动均线。若跌穿1.4880，则将逆转这一看涨预期，转而进一步下跌。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0943 1.0927 0.15 -9.54 1.2097

美元/日圆 121.93 121.65 0.23 2.07 119.68

欧元/日圆 133.38 132.99 0.29 -8.15 144.77

美元/瑞郎 0.9888 0.9911 -0.23 -0.53 0.9941

英镑/美元 1.5022 1.5034 -0.08 -3.54 1.5573

美元/加元 1.3760 1.3728 0.23 18.44 1.1618

澳元/美元 0.7186 0.7191 -0.07 -12.02 0.8168

新西兰元/美元 0.6752 0.6763 -0.16 -13.40 0.7797

欧元/瑞郎 1.0824 1.0835 -0.10 -10.00 1.2026

欧元/英镑 0.7281 0.7269 0.17 -6.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2836 9.2993 -0.17 -1.33 9.4688

美元/挪威克朗 8.7132 8.6869 0.30 16.61 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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