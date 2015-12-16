CNH动态：美联储会议前夕离岸即期三连涨，贬值预期暂停待会议后觅方向

路透香港12月16日 - 离岸人民币兑美元 即期在美联储议息决议前进入观望模式，周一至周三连续反弹，周三午盘更是较盘中低点大涨近300点。交易人士称，中国央行日前或在离岸市场进行了部分干预至空头不敢轻举妄动，贬值预期暂停待会议后觅方向。

离岸人民币兑美元周二尾盘一度大涨逾250个点子，至高点的6.5275反弹幅度达0.36%，后有所下跌；周三14点，盘中反弹至高点的6.5141，后继续反复。

“今天有不少基金选择在美联储决议前抛售美元，加上有中资机构在市场抛售引市场以为是央行进行了部分干预，海外一些机构就选择了剁手。”一位中资机构交易员称。

另一位交易人士称，这个时点人民币已连跌数日，CNY的即期已创四年半低点，市场还是在等待美联储会议后重觅方向。

荷兰银行报告表示，当前对人民币即期和远期看跌的市场情绪已经接近极致，反映了羊群行为，中国央行将会惩罚那些单方面赌注人民币贬值的投机者；央行可能已重启在离岸市场卖出美元的操作。

路透周二晚间报道称，参与政策讨论的知情人士称，中国央行保持警惕，提防人民币在离岸市场受到突然攻击，一旦离岸与在岸汇率差距失稳，央行时刻准备出手干预。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，人民币贬值压力很难消退，在2016年出现贬值可能只是具体时点问题，而中国经济能否企稳，将决定贬值预期在多大程度上得到兑现。

本地时间17:08，离岸人民币即期报6.5333，反弹0.13%，盘中低点6.5440，自上周五CNH创下低点6.5618后，已反弹三日。两地点差收窄至600个点子左右。

在岸人民币兑美元即期 小跌企稳，中间价八连跌刷新近四年半新低。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.725/7.125，涨0.05%。

离岸人民币一年的隐含波动率 连续上行报6.850/7.550，已较前两个交易日明显反弹。

全球汇市上，美元指数周三自一周高位附近回落，但跌幅有限，因市场预期的美国升息进行倒计时。市场普遍预期美联储将在19:00GMT时宣布近十年来的首次加息。(完)