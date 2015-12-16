香港个股：安邦保险斥资近33亿港元增持远洋地产，持股升至近三成

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港12月16日 - 据香港联交所资料显示，中国安邦保险近日再斥资近32.6亿港元增持远洋地产 ，持后者股权增至近三成，取代中国人寿 成为该中国房地产商的最大股东。
联交所最新的权益披露资料显示，安邦保险于本月9日以每股5港元在场外买入逾6.51亿股远洋地产股份，其好仓持股量由21.31%升至29.98%，高过中国人寿约29%的持股。
香港综合企业--九龙仓 稍早表示，按每股5港元代价悉数将所持4.45亿股远洋地产股份转让予一独立第三方，完成后九仓将不再持有远洋地产股权。
倘九仓出售股份由安邦保险接手，但涉及只有4.45亿股，目前尚未得悉安邦保险买入的其余逾2亿股由谁出让。
远洋地产周三收高2.26%，报4.97港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选