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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 17:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小涨，受股市上涨支撑

0923 GMT

* 日经指数收高2.61% ，为美元/日圆带来支撑

* 美元/日圆48/72小时图与日经指数期货正相关系数为+0.65/+0.72

* 近期未跌穿日线云区为看涨信号

* 汇价现已高于122.00

* 主要阻力位122.23，为11月16日低位及12月11日高位

* 日本12月制造业PMI初值略显疲弱，但仍大大高于荣枯分界线(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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