《汇市简讯》美元/日圆小涨，受股市上涨支撑

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0923 GMT
* 日经指数收高2.61% ，为美元/日圆带来支撑
* 美元/日圆48/72小时图与日经指数期货正相关系数为+0.65/+0.72
* 近期未跌穿日线云区为看涨信号
* 汇价现已高于122.00
* 主要阻力位122.23，为11月16日低位及12月11日高位
* 日本12月制造业PMI初值略显疲弱，但仍大大高于荣枯分界线(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选