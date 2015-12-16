《汇市简讯》欧元/英镑逼近0.7301，此前英国薪资数据不及预期

* 欧元/英镑上涨并逼近0.7301，此前公布的英国11月薪资数据不及预期

* 英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加2.4%(预估为增加2.5%)，平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%(预估为增加2.3%)