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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 17:51 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑逼近0.7301，此前英国薪资数据不及预期

0940 GMT

* 欧元/英镑上涨并逼近0.7301，此前公布的英国11月薪资数据不及预期

* 英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加2.4%(预估为增加2.5%)，平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%(预估为增加2.3%)

* 英国央行不太可能在2016年第二季之前升息

* 按国际劳工组织(ILO)标准计算的英国失业率降至5.2%，为英国利率政策鹰派带来一丝希望

* 0.7301为周一/周二所及七周高位

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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