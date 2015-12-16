《汇市简讯》欧元/英镑逼近0.7301，此前英国薪资数据不及预期

投行观点：Zoetis目标价上调至64美元，评级为买入--Jefferies
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0940 GMT
* 欧元/英镑上涨并逼近0.7301，此前公布的英国11月薪资数据不及预期
* 英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加2.4%(预估为增加2.5%)，平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%(预估为增加2.3%)
* 英国央行不太可能在2016年第二季之前升息
* 按国际劳工组织(ILO)标准计算的英国失业率降至5.2%，为英国利率政策鹰派带来一丝希望
* 0.7301为周一/周二所及七周高位
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
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