亚洲橡胶：东京期胶触及三周低点，受累于油价和大宗商品价格下滑

交易商称，油价下跌抵消了日股的涨势。

“投资者变得对美国升息后的美元/日圆走势没有把握，因此他们不愿意进行新的买入操作，”Rakuten Securities的商品分析师Satoru Yoshida说。

“看来TOCOM期胶本月有可能持于约160日圆的价位，因为多数投资者不愿意在年底前做大手笔押注，”Yoshida说。

上海期交所5月期胶合约 跌70元人民币，收报每吨10,180元。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 跌0.7美分，报每公斤115.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/白云; 审校 孙茉莉)