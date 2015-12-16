亚洲橡胶：东京期胶触及三周低点，受累于油价和大宗商品价格下滑

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
交易商称，油价下跌抵消了日股的涨势。
“投资者变得对美国升息后的美元/日圆走势没有把握，因此他们不愿意进行新的买入操作，”Rakuten Securities的商品分析师Satoru Yoshida说。
“看来TOCOM期胶本月有可能持于约160日圆的价位，因为多数投资者不愿意在年底前做大手笔押注，”Yoshida说。
上海期交所5月期胶合约 跌70元人民币，收报每吨10,180元。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 跌0.7美分，报每公斤115.1美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/白云; 审校 孙茉莉)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选