中港个股：钜盛华上周以约52.5亿元人民币增持万科H股，持股比例升至22.4%

路透香港12月16日 - 据香港联交所资料，深圳市钜盛华股份有限公司上周四和周五（10-11日）斥资约52.5亿元人民币增持万科 H股，持股比例由20.01%升至22.45%。

联交所权益披露资料显示，深圳宝能系成员--钜盛华股份于本月10日在场内按每股平均价19.33元人民币买入约1.914亿股万科H股，并于翌日按每股平均价19.728元人民币买入约7,864万股万科H股。

本月上旬，钜盛华股份增持万科5.49亿A股，使得其与一致行动人前海人寿（均为宝能系成员）的持股占比达到20.008%，成为公司第一大股东。而在这次增持万科H股后，钜盛华持有万科好仓比例，由原来的约20.01%升至22.45%。

在深圳钜盛华及其一致行动人前海人寿增持万科,并成为后者第一大股东后，深圳证交所上周对钜盛华发出关注函，要求其及财务顾问在本周一之前对多个事项进行补充说明，包括钜盛华通过多个资产管理计划持有的万科股票，是否拥有表决权。

万科稍早在深交所公告称，钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复称，为了取得万科4.97%股份，共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元，同时七大资管计划存续期内表决权明确全部归属钜盛华。