国际油市：亚洲汽油价差持稳，但未来几天可能走软

路透新加坡12月16日 - 亚洲汽油价差周三保持稳定，处于季节性高位，因美国炼厂问题持续。但交易商预计，价差将会在未来几日下跌。

“纽约没有下雪，天气也不是特别冷，所以人们仍在驾车出行，但这种情况不会持续，”新加坡的一名交易商表示。

“人们现在将会考虑卖出(汽油期货)，因为他们不能与季节作对，”该交易商表示，意指冬天已经开始，汽油需求将会下降。

在壳牌日处理能力为50万桶的Bukom炼厂，一个失火的装置长期关闭；马来西亚国家石油公司(Petronas)的Melaka炼厂按计划关闭；台湾中油公司的一个生产汽油的装置意外停工。交易商表示，这些因素也提振了亚洲汽油市场。

但Melaka炼厂预计下周结束维护并恢复运行，而台湾中油公司也将在几天后重启渣油流化催化裂解装置，所以汽油价差预计会走软。

他们说，来自印度Essar Oil的供应也增强了后市的空头人气。

交易商表示，石脑油价差也保持稳定，由于亚洲石化需求坚挺，达成的几笔交易的升水都较高。

交易商表示，石脑油亦在从欧洲运往美国，用于混入汽油，这也收紧了对亚洲的供应。

新加坡现货市场达成一笔汽油交易，未达成石脑油交易。

PTT向壳牌出售5万桶95号汽油，船期为1月1-5日，每桶55.60美元。 (完)

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