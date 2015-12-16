欧洲汇市：英镑/美元跌至八日低点，受英国薪资数据疲弱打压

路透伦敦12月16日 - 英镑兑美元周三触及八个交易日低点，因之前公布的数据显示，英国截至10月的三个月薪资增幅创今年年初以来的最低水平，尽管就业强劲增长推低失业率。

市场今日关注焦点将是美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1900GMT公布的政策决定，市场普遍预计美联储将升息。

英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%，为2月以来最低增幅，路透调查预估为增加2.3%。

但截至9月的三个月英国失业率意外降至七年低点5.2%。

数据公布后，英镑兑美元 跌至1.4983美元，为12月8日以来最低。

三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，就业报告好坏不一，向市场发出相互矛盾的信号。

英国央行总裁卡尼周二在接受报纸采访时表示，在利率长期保持低位的环境下，“脆弱性”会日积月累，可以料想宏观审慎政策会更加收紧、也会表现得更加积极，以使货币政策发挥自身作用。

“我算是嫁给了这个通胀目标，我会矢志不渝...如果(加息)是错误的...我不会...坚持这么做，”卡尼表示。

就业数据公布后，英镑兑欧元 触及当日低位0.7298英镑。

“我们确实预计薪资成长将在2016年开始重新加快，欧元兑英镑将再次跌至0.70英镑下方，”法国巴黎银行的策略师在研究报告中称。(完)

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