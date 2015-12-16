马来西亚期市：棕榈油期货回吐涨幅收低，因出口疲弱且库存高企

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三回落，受出口疲弱以及库存高企的打压。
指标2月棕榈油合约 跌近0.3%，收报每吨2,403马币(557美元)。
上周五该期约触及两个月高位2,442马币，但周二下跌3%，创出9月30日以来最大单日跌幅。
今日成交量为52,965口。
“现在市场中存在看跌基调。出口疲弱，库存处于高位...(跌势)还没完，现在没到底部，”吉隆坡一交易商称。
上周政府数据显示，马来西亚棕榈油库存在11月升至纪录高位。
船货验证机构的数据显示，12月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期减少34-36%。
美国1月豆油期货 跌0.8%，大连5月豆油期货 跌0.6%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选