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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货回吐涨幅收低，因出口疲弱且库存高企

路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三回落，受出口疲弱以及库存高企的打压。

指标2月棕榈油合约 跌近0.3%，收报每吨2,403马币(557美元)。

上周五该期约触及两个月高位2,442马币，但周二下跌3%，创出9月30日以来最大单日跌幅。

今日成交量为52,965口。

“现在市场中存在看跌基调。出口疲弱，库存处于高位...(跌势)还没完，现在没到底部，”吉隆坡一交易商称。

上周政府数据显示，马来西亚棕榈油库存在11月升至纪录高位。

船货验证机构的数据显示，12月1-15日马来西亚棕榈油产品出口较上月同期减少34-36%。

美国1月豆油期货 跌0.8%，大连5月豆油期货 跌0.6%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)

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