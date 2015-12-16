国际油市：亚洲柴油价差下挫，受印度现货供应打压

路透新加坡12月16日 - 交易商周三称，印度现货供应打压了亚洲柴油价差，由于西方暖冬需求尚未增加，柴油价差可能将进一步下跌。

交易商称，印度Essar Oil向永顺油品(Winson Oil)最多出售了7万吨含硫500ppm柴油，船期为1月10至15日，从印度Vadinar启运，价格为较中东报价每桶升水0.85美元。

交易商补充称，这是永顺油品几年来首次从Essar Oil直接买入船货。

一位交易商称，永顺油品近期也从印度间接买入柴油。

交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向维多出售了6.5万吨含硫500ppm柴油，船期为1月8至10日，价格为较中东报价每桶升水1美元，较稍早卖给维多的1月初船货价格低约20%。

交易商称，印度MRPL还向壳牌出售了4万吨航煤，船期为1月12至14日，价格为较新加坡报价每桶贴水1美元，与稍早卖给BP的12月底船货价格相仿。

新加坡现货市场上，达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。

兴隆向维多出售23.5万桶含硫10ppm柴油，船期为1月2至6日，较1月4至8日新加坡平均报价升水1美元。

兴隆向BP出售15万桶含硫10ppm柴油，船期为1月5至9日，较1月4至8日新加坡平均报价升水1美元。

SK能源向永顺油品出售25万桶含硫500ppm柴油，船期为1月11至15日，价格为较1月11至15日新加坡平均报价贴水0.40美元。(完)

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