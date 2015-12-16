东南亚股市：多数收高，泰国股市因电信类股大跌而下挫

路透曼谷12月16日 - 东南亚多数股市周三与亚洲股市一道上涨，投资者预计美国可能升息。但泰国股市下跌，电信类股因担心4G频谱牌照投标价格可能较高而遭抛。

泰国股市 收低0.11%，最大电信企业Advanced Info Service 重挫5.6%，第二大电信企业Total Access Communication 大跌7.1%。

泰国银行类股 上涨0.7%，此前泰国央行一如预期维持利率在1.5%不变，并预计今年泰国经济表现将略好于此前预期。

经纪商称，由于泰国国内经济前景较好，市场人气似乎不错。

在表现不错的东南亚股市中，印尼 和菲律宾股市 上涨近2%，市场关注焦点转至这两个国家的央行；预计周四它们均将维持货币政策不变。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 326.17 1.86 +0.57 -20.60 410.77

新加坡 2840.92 25.40 +0.90 -15.58 3365.15

马来西亚 1634.13 11.29 +0.70 -7.22 1761.25

泰国 1299.12 -1.39 -0.11 -13.26 1497.67

印尼 4483.45 74.28 +1.68 -14.22 5226.95

菲律宾 6807.72 106.37 +1.59 -5.85 7230.57

越南 572.55 4.55 +0.80 +4.93 545.63

(完)

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