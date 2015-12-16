国际油市：亚洲燃料油价格续跌，受供应过剩忧虑拖累

路透12月16日 - 亚洲燃料油价格周三本周内第三次下跌。若美国政府解除原油出口禁令，全球原油持续供应过剩形势料更加糟糕。

180-cst和380-cst燃料油价格均微幅下跌，价差略微扩大。

交易商称，考虑到大量西方船货料在1月抵达新加坡，燃料油升水或将承受更大压力。

11月中国燃料油产出较上年同期下降14.3%，自今年1月以来已累计下降8.1%。

新加坡现货市场达成两笔交易。

嘉能可向嘉吉出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月31日至1月4日，价格为较1月平均报价每吨贴水2.00美元。

贡渥(Gunvor)向兴隆出售2万吨180-cst高硫燃料油，船期为1月11-15日，价格为较1月平均报价每吨贴水3.00美元。(完)

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