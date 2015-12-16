国际油市：亚洲燃料油价格续跌，受供应过剩忧虑拖累

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透12月16日 - 亚洲燃料油价格周三本周内第三次下跌。若美国政府解除原油出口禁令，全球原油持续供应过剩形势料更加糟糕。
180-cst和380-cst燃料油价格均微幅下跌，价差略微扩大。
交易商称，考虑到大量西方船货料在1月抵达新加坡，燃料油升水或将承受更大压力。
11月中国燃料油产出较上年同期下降14.3%，自今年1月以来已累计下降8.1%。
新加坡现货市场达成两笔交易。
嘉能可向嘉吉出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月31日至1月4日，价格为较1月平均报价每吨贴水2.00美元。
贡渥(Gunvor)向兴隆出售2万吨180-cst高硫燃料油，船期为1月11-15日，价格为较1月平均报价每吨贴水3.00美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选