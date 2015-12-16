欧洲汇市：英国薪资增长疲弱令英镑下跌，静待美联储利率决定

路透伦敦12月16日 - 英镑兑美元周三下滑至八个交易日低点，因之前公布的数据显示，英国截至10月的三个月薪资增速为今年年初以来最低，尽管就业强劲增长推低失业率。

市场今日关注焦点是美国联邦储备理事会(美联储/FED)在1900GMT宣布政策决定，市场普遍预计美联储将在近十年来首次升息。交易商等待美联储是否会暗示明年进一步升息，这可能会在短期内提振美元。

英国截至10月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.0%，为2月以来最低增幅。 这降低英国央行升息的压力。

不过，截至10月的三个月失业率意外跌至七年低位5.2%。

数据公布后，英镑兑美元 跌至1.4983美元，为12月8日以来最低。最新报1.5011美元，在下午交易中仍录得0.2%%的日跌幅。

欧元兑英镑 上涨0.25%，报0.7283英镑，迫近在周二触及的八周高位0.7301英镑。

三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称，就业报告好坏不一，向市场发出相互矛盾的信号。

英国央行总裁卡尼周二在接受英国金融时报采访时表示，在利率长期保持低位的环境下，“脆弱性”会与日俱增。这意味着，市场应预料到政府会采取更为严格的、更为积极的宏观审慎政策，以使货币政策发挥其作用。