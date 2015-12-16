金属期市：期铜上涨，因美元下跌和美联储声明前有回补空头

* 美元从一周高位回落，美联储是焦点所在

* 瑞银称，金属临近转折点，因矿商对低价格作反应

路透伦敦12月16日 - 期铜周三从上日触及的一周低点回升，因美元涨势消退，且金属投资者在美国预计加息前回补空头头寸。

美元从约一周高位回落，为非美国投资者买入美元计价金属提供短暂喘息机会。不过，在预计1900 GMT美联储将宣布加息前，美元走势受限。

“在美联储会议前有回补空头...但人们不想过度作押注。如果美元在美联储宣布升息后没有走坚，这会令人意外，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

她补充说，“铜价在这水平将走高，因有一些供应限制...且中国数据不是一个大灾难，有一些亮点。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1%，报每吨4,609美元，逆转周二的跌势，当日触及12月8日来最低4,554美元。

“市场仍然偏空，但投资者开始问，明年是否可能是转折点？”瑞银分析师Lachlan Shaw说。

期铝 攀升1%，收报每吨1,486美元。

行业消息人士称，一些中国大型铝冶炼企业很可能参与商业存储计划，这将可能减少可获得的铝。

期锌 收高0.5%，报1,512元，从稍早触及六年半低位1,483美元反弹。数据显示，今年头10个月全球锌市供应过剩21.3万吨，上年同期供应短缺24.2万吨。

期铅 下滑2.5%，收报1,665美元，为一周最低水准，此前LME数据显示，铅库存在一日内急增40,025吨，或30%，至170,975吨。

期镍 上涨2.3%，收报8,750美元。行业数据显示，镍市今年头10个月供应过剩51,800吨，或相当于全球年需求约3%。