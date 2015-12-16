纽约期市：软商品市场持稳，静待美联储利率决议

投行观点：Zoetis目标价上调至64美元，评级为买入--Jefferies
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路透纽约/伦敦12月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三持稳，尾盘扳回约2%的跌幅，许多交易商保持观望，静待美联储稍后宣布政策声明，预料将宣布加息。
阿拉比卡咖啡和可可期货下跌，和大宗商品一起走低，因油价跌向11年低位。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 跌至逾13年最低。
3月原糖期货 持平在每磅14.59美分。3月白糖期货 收涨0.10美元，或0.02%，报每吨401.50美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.7美分，或0.6%，报每磅1.192美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.4%，报每吨1,486美元。
3月伦敦可可期货 收跌24英镑，或1.1%，报每吨2,262英镑。3月纽约可可期货 收挫47美元，或1.4%，报每吨3,291美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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