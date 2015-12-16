芝加哥期市：CBOT大豆跌至三周低位，因料阿根廷披索贬值将提振该国出口

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，因预料阿根廷将其货币贬值的决定，令本已因全球供应充裕而备受影响的美国大豆出口前景更加低迷，交易商说。

指标CBOT-1月大豆合约 在四个交易日中第三日下跌，降至三周低点。

豆粕期货也收跌，交投最活跃的1月豆粕合约 触及每短吨267.90美元的新低。近月豆粕合约 在2010年4月12日来最低的水准触底。

豆油期货触及两周低点，原油价格下跌带来的外溢影响拖累豆油下滑。

阿根廷政府称，周三将宣布备受期待的放宽货币管制，此举将为阿根廷披索贬值和该国大豆出口增加创造条件。

3月大豆期货合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳8.62-1/2美元。

3月豆粕合约 收挫1.9美元，报每短吨269.9美元。3月豆油合约 跌0.33美分，报30.37美分。

今日CBOT大豆预估成交量为295,227口，豆粕为102,476口，豆油为160,456口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)