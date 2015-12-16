国际油市：油价重挫3%，因库存大增和美联储宣布加息

* 美联储在油市尾盘时公布加息

* EIA公布上周美国原油增加480万桶

* 路透调查预期原油库存减少140万桶

路透纽约12月16日 - 油价周三大跌逾3%，结束两日的反弹势态，此前美国政府数据显示上周美国原油库存意外增加，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)在九年来首次升息。

美联储周三宣布升息，显示联储相信美国经济已基本克服了2007-2009年金融危机造成的伤痛。 美国利率上升预计将支撑美元，从而应该向油价施压，使原油对持有美元以外货币的投资者来说成本更高。

在美国升息后，美元温和上涨。路透调查预计，交易商预计美联储下次升息将在3月。

油市交易商本已担心全球原油供应过多，这一因素在近几周拖累油价下跌。美国能源资料协会(EIA)周三的数据显示，上周美国原油增加480万桶，接受路透调查访问的分析师原本预计库存减少140万桶。

1月布兰特原油期货 在周三到期，下挫1.26美元，或逾3%，收报每桶37.19美元，盘中跌至37.11低位，较2004年低位相差不到1美元。2月布兰特原油合约收报37.39美元，下挫1.34美元。

美国原油期货收跌近5%，或1.83美元，报每桶35.52美元，离2008年金融危机期间所及的32.40美元不远。

“我不认为美联储政策声明对油价提供支撑，现在美联储利率决定已成过去，(投资者)将回到油市基本面上，”Caprock Risk Management总裁及资深分析师Chris Jarvis说。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]