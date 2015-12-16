芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因忧虑美国出口需求和阿根廷汇率

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三降至约两周最低水准，交易商称，受累于全球供应充足，和担心本已低迷的美国玉米出口需求将进一步下降。

在CBOT玉米市场收市前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布近十年来首次升息。此举预计将支撑美元兑一篮子主要货币 。

阿根廷将很可能在周三稍后宣布将其披索贬值，本周稍早阿根廷总统马克理宣布取消该国玉米、小麦和牛肉出口税率。

美元和阿根廷披索各自的汇率变动也可能使美国玉米在国际市场上，相对南非国家的玉米更昂贵。

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 尾盘扩大跌幅，降至3.69-1/4美元，为12月3日来最低。今日下跌1.7%，为12月7日来最大单日跌幅。

3月玉米 跌7-1/2美分，结算价报3.69-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为208,542口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)