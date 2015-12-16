芝加哥期市：技术性卖盘令CBOT小麦期货下跌，关注阿根廷披索贬值

投行观点：Zoetis目标价上调至64美元，评级为买入--Jefferies
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路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，受累于技术性卖盘，现货月3月小麦合约跌穿20日移动均线至一周低位。
对阿根廷小麦出口上升的担忧加重CBOT小麦市场的压力。阿根廷新政府计划在周三宣布措施，使其货币披索贬值，这也使CBOT大豆和玉米市场承压。
阿根廷总统马克理本周稍早称，将签署一项法令取消玉米和小麦出口税，为其重振该国农业出口计划的一部分。
谷物市场对美联储在近十年来首次升息无甚反应。
CBOT-3月小麦期货 收报每蒲式耳4.83-1/2美元，下挫10-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
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