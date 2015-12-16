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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.63 +2.14 +2.59 3281074

京东 32.23 +0.65 +2.04 6802067

新浪 48.78 +0.37 +0.76 660327

搜狐 51.50 +0.35 +0.68 596694

网易 184.34 +3.67 +2.03 730556

百度 199.34 +0.21 +0.11 3269435

台湾

台湾积体电路 23.16 +0.34 +1.49 1395062

联电 1.87 +0.03 +1.63 80659

日月光 5.52 +0.04 +0.73 161994

硅品精密 7.62 -0.31 -3.91 1647361

和信超媒体 2.66 +0.34 +474.39 51920

友达 2.66 +0.07 +2.70 356713

中华电信 30.18 +0.08 +0.27 39318

台湾国际航电 36.44 +0.93 +2.62 1346155

香港

中国移动 58.06 +0.73 +1.27 158923

中国联通 12.33 +0.16 +1.31 138727

中国电信 46.81 +1.62 +3.58 15749

中芯国际 5.24 +0.09 +1.75 14321

电讯盈科 5.75 -0.03 -0.52 269

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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