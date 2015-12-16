《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.63 +2.14 +2.59 3281074
京东 32.23 +0.65 +2.04 6802067
新浪 48.78 +0.37 +0.76 660327
搜狐 51.50 +0.35 +0.68 596694
网易 184.34 +3.67 +2.03 730556
百度 199.34 +0.21 +0.11 3269435
台湾
台湾积体电路 23.16 +0.34 +1.49 1395062
联电 1.87 +0.03 +1.63 80659
日月光 5.52 +0.04 +0.73 161994
硅品精密 7.62 -0.31 -3.91 1647361
和信超媒体 2.66 +0.34 +474.39 51920
友达 2.66 +0.07 +2.70 356713
中华电信 30.18 +0.08 +0.27 39318
台湾国际航电 36.44 +0.93 +2.62 1346155
香港
中国移动 58.06 +0.73 +1.27 158923
中国联通 12.33 +0.16 +1.31 138727
中国电信 46.81 +1.62 +3.58 15749
中芯国际 5.24 +0.09 +1.75 14321
电讯盈科 5.75 -0.03 -0.52 269
(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选